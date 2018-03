Alisson: "Fa piacere l'interesse del Real. Ho i miei sogni professionali"

© foto di Federico Gaetano

Alisson Becker, portiere della Roma, ha parlato ai microfoni di globoesporte delle voci di mercato che lo stanno riguardando: "Non mi piace molto parlare del futuro. È logico che ho anche io i miei obiettivi personali e i miei sogni professionali, ma sono molto concentrato sul presente. L’Italia è un paese fantastico, con una cultura molto interessante. Roma è una bellissima città per vivere. Il club ha una struttura ottima per lavorare, garantisce il meglio per la nostra professione. Io qui mi sento molto bene, sono felice per il momento che sto vivendo e cerco di pensare ad oggi più che al futuro. Sono sicuro che accadranno grandi cose nella mia vita ma adesso penso a concentrarmi sulla Roma e sulle prossime due amichevoli della Seleçao".

Si segnala l'interesse di diversi grandi club, il più recente è il Real Madrid. Come ti senti quando leggi notizie del genere?

"Sono cose che fanno piacere, non posso negarlo. Sono soddisfazioni che fanno parte della nostra professione. Sono molto contento quando qualche club o qualche giornalista parla bene di me, vuol dire che sto lavorando bene, che mi seguono, immagina quando lo fa un club come il Real Madrid, ma io ora sono concentrato sulla Roma".