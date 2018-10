Alisson: "Roma, addio difficile. Ho pianto ma Liverpool è un passo avanti"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La scorsa estate ha salutato la Roma per sposare il progetto del Liverpool. Ora Alisson (26) torna in Italia per difendere i pali dei reds in occasione della sfida di Champions League al San Paolo di Napoli. Il portiere ha così parlato dell'addio ai giallorossi attraverso La Gazzetta dello Sport: "Lasciare Roma è stato difficile. Ho pianto a lungo, insieme a mia moglie. È giusto essere onesti: io ho fatto una scelta professionale, un passo in avanti per la carriera e la Roma ha incassato una grossa cifra. Con la testa ho deciso di andare al Liverpool, ma il mio cuore era ugualmente pieno di lacrime. A Roma ho passato due anni speciali, lì è nata mia figlia, ho molti amici anche fuori dal calcio".