All. Frosinone: "Con l'Inter serve prova super. Pinamonti? Onda positiva"

Il tecnico del Frosinone Moreno Longo, intervenuto in conferenza stampa al termine dell'amichevole disputata nella giornata odierna contro il Perugia (0-0), ha parlato in vista della prossima sfida di campionato contro l'Inter. Queste le sue parole, riportate da TuttoFrosinone.com: "È normale pensare allo spartito da usare nella partita successiva. Non ho però ancora deciso se giocare col 3-4-2-1 o 3-5-2. Valuterò anche i segnali che mi arriveranno quotidianamente dai ragazzi. Con il 3-4-2-1 abbiamo trovato un nostro equilibrio. Bisognerà valutare Ciano e anche Campbell, che tornerà solo giovedì".

San Siro sarà gremito.

"Uno stadio con 60.000 paganti sappiamo quanto possa incidere. Contro l'Atalanta, l'Inter ha sbagliato l'approccio anche se i bergamaschi con quella condizione possono fare quattro gol a tutti. Avrei preferito incontrarli dopo una vittoria, non dopo una sconfitta. Certamente servirà una prova super a Milano".

Quale modulo adotterà al Meazza?

"Non ho ancora deciso. A voi piacciono i numeri, ma dipende dall'interpretazione. Dipenderà dalla condizione dei calciatori perché Campbell tornerà giovedì sera e Ciano va valutato perché potrebbe non essere a disposizione. Soddimo e Vloet potrebbero comunque rimpiazzarli".

Chi vede favorito nella lotta Champions?

"Oggi Inter e Napoli hanno qualcosa in più rispetto a Roma e Lazio, però la continuità e i periodi positivi si reggono sui dettagli".

Una battuta anche su Andrea Pinamonti: "Sono contento che abbia continuato a fare gol e lui in questo momento è su un'onda positiva. Per ora faccio da pompiere perché se ne è parlato fin troppo. È un ragazzino del '99 che deve continuare a lavorare perché il calcio ti porta dalle stelle alle stalle in un attimo. So di avere un ragazzo intelligente e che continuerà a lavorare duro".