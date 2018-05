All'inferno e ritorno. Dalla quasi eliminazione alla finale di Champions

© foto di J.M.Colomo

Il cammino di Real Madrid e Liverpool, in questa Champions League, ha rischiato di interrompersi prima della finale in programma stasera. Zinedine Zidane e Jurgen Klopp hanno appuntamento a Kiev, con i due tecnici che hanno rischiato l'eliminazione prima di arrivare all'atto conclusivo. Le merengues hanno infatti sofferto ai quarti con la Juventus, rischiando di andare ai supplementari se non fosse stato per il rigore che il tanto contestato arbitro Oliver ha concesso ai blancos per l'intervento in area di Benatia ai danni di Lucas Vazquez. Vittoria per 0-3 a Torino, 0-3 al Bernabeu in favore dei bianconeri fino al penalty - trasformato da Ronaldo - che farà discutere ancora per anni. Anche in semifinale, però, il Real ha rischiato di essere messo alla porta: il Bayern Monaco ha perso 2-1 in casa, ma al Santiago Bernabeu è stata tutt'altra musica. Il 2-2 finale ha premiato i blancos, che ringraziano anche la clamorosa papera del portiere Sven Ulreich.

Il Liverpool, invece, sembrava spacciato al momento dell'accoppiamento dei quarti di finale. L'incrocio tutto inglese col Manchester City di Pep Guardiola sembrava concedere poche chance ai reds, capaci invece di sovvertire il pronostico e di estromettere i campioni d'Inghilterra. In semifinale, invece, la Roma ha messo a dura prova la formazione di Klopp: il 5-2 di Anfield sembrava piuttosto rassicurante, invece la formazione di Di Francesco al ritorno ha dato battaglia fermandosi però al 4-2. Stasera l'atto conclusivo, chi alzerà la coppa tra Ramos e Henderson?