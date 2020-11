Alla Juventus serve un attaccante? Pirlo in dribbling: "Giochiamo con quelli che abbiamo"

Cristiano Ronaldo, Alvaro Morata e Paulo Dybala. Tre attaccanti per due posti nel 4-4-2 di Andrea Pirlo. Ma solo loro. Nelle rotazioni manca un uomo? Non risponde Andrea Pirlo dopo che la Juventus nella ripresa con il Benevento avrebbe forse avuto bisogno di un cambio in attacco che non è potuto arrivare, vista l'assenza di Cristiano Ronaldo. L'allenatore bianconero ha dribblato la domanda a Sky Sport: "Per adesso non si può prendere nessuno. Siamo in pieno campionato e giochiamo con quelli che abbiamo".

