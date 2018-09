Alla Lazio basta Parolo, Caputo sbatte su Strakosha: a Empoli finisce 0-1

EMPOLI-LAZIO 0-1 (47' Parolo)

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Lazio batte Empoli 1-0, gol di Parolo al Castellani.

Quadrata, pratica, vincente: parafrasando una nota pubblicità, la Lazio vince di misura in casa dell'Empoli senza strafare ma anche senza rischiare. In una partita divertente e ben giocata da entrambe le squadre, con i tre tenori biancocelesti a basso regime, la qualità fa la differenza e basta la rete del centrocampista ex Cesena ai ragazzi di Simone Inzaghi. I toscani, vicinissimi al pareggio in zona Cesarini, hanno comunque la ricetta per la salvezza: il gioco. Oggi non è stato sufficiente, ma non tutto è da buttare.

ANDREAZZOLI CAMBIA, INZAGHI COI TRE TENORI -

L'Empoli cambia volto: rispetto al classico 4-3-1-2 fuori una punta per un centrocampista in più, con Krunic che avanza al fianco di Zajc sulla linea dei trequartisti alle spalle di Caputo. Mossa tattica, più che difensiva, come testimonierà l'approccio dei toscani alla partita. Inzaghi non si preoccupa dell'Europa League e schiera l'artiglieria pesante: formazione titolare, coi tre tenori (Immobile, Luis Alberto e Milinkovic-Savic) in campo dall'inizio.

PICCOLA A CHI? -

Però non cambia il modo di giocare dell'Empoli, dicevamo. Triangolazioni, scambi nel brevi, la tendenza a giocare la palla sempre e comunque, anche contro un'avversaria di maggior valore. I toscani giocano e divertono il pubblico, sfiorano anche il vantaggio: al 29' Acquah arriva a tu per tu con Strakosha, sulla cui ribattuta Zajc si divora un gol già fatto. La Lazio osserva e cresce: Milinkovic-Savic diventa pericoloso quando evita leziosismi, la squadra di Inzaghi pare un diesel e chiude il primo tempo con il palo di Wallace su corner di Luis Alberto.

CI PENSA PAROLO -

La ripresa inizia con quello che non è successo: il gol della Lazio, dall'aria da troppo per non arrivare. Ci pensa Parolo, che approfitta di un regalo di Rasmussen (ingannato da una deviazione sul cross di Lulic) e insacca alle spalle di Terracciano. La partita cambia, gli spazi si aprono, ma la Lazio non prende il controllo e non affonda. Inzaghi tira fuori dalla contesa un Milinkovic apatico e capace di regalare solo sprazzi della sua classe, Andreazzoli butta dentro La Gumina e torna al suo 4-3-1-2.

L'EMPOLI CI PROVA, LAZIO SULLE GAMBE MA PERICOLOSA-

L'Empoli continua ad aumentare il proprio potenziale offensivo con l'ingresso di Mraz, la Lazio subisce il passare dei minuti adesso. Nel senso che Leiva, anima e corpo dei biancocelesti, accusa qualche acciacco e la squadra perde sia polmoni che cervello. L'assalto dei toscani, però, non arriva a concretizzarsi davanti alla porta di Strakosha, che non va oltre l'ordinaria amministrazione. È la qualità, in un sostanziale equilibrio, a fare la differenza negli ultimi minuti: nonostante il nuovo assetto dell'Empoli, la Lazio sfiora nel finale il raddoppio con Correa che spedisce sul palo a porta praticamente vuota e poi ci va vicina con Immobile servito sempre dall'ex Siviglia. Chiusura col brivido: Strakosha a tempo scaduto dice no a Caputo da due passi. Poi il triplice fischio.

Il tabellino

EMPOLI-LAZIO 0-1 (47' Parolo)

Ammoniti: 7' Silvestre, 34' Bennacer per l'Empoli. 42' Parolo, 80' Durmisi, 87' Marusic per la Lazio.

Empoli (4-3-2-1): Terracciano; Di Lorenzo, Silvestre, Rasmussen, Veseli; Acquah (dal 76' Traore), Capezzi, Bennacer (dall'81' Mraz); Zajc (dal 60' La Gumina), Krunic; Caputo. Allenatore: Aurelio Andreazzoli.

Lazio (3-5-1-1): Strakosha; Wallace, Acerbi, Radu (dal 54' Caceres); Marusic, Parolo, Leiva, Milinkovic-Savic (dal 67' Correa), Lulic; Luis Alberto (dal 75' Durmisi); Immobile. Allenatore: Simone Inzaghi.