Alla ricerca dello smalto perduto. Gattuso vuole un Milan di marines

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nelle ultime settimane il Milan sembra aver perso lo smalto che aveva caratterizzato i primi mesi del 2018. Colpa di qualche infortunio di troppo e della stanchezza di alcuni uomini-chiave come Suso e Bonaventura. Come riporta Tuttosport, Gennaro Gattuso è al lavoro per far arrivare la squadra al top della condizione alla finale di Tim Cup, obiettivo da non fallire per centrare la qualificazione diretta alla prossima Europa League. Il mister rossonero vuole "un Milan di marines".