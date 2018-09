© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

"Perchè non vado in Nazionale? È difficile da rispondere, anche io mi chiedo cosa mi manchi per far parte del gruppo della Nazionale brasiliana. Cercherò di fare ancora di più di quello che sto facendo per essere magari chiamato nella prossima chiamata". Parole e pensieri di Allan, centrocampista del Napoli che ha parlato quest'oggi dalla sala stampa di Castel Volturno. "Sono qui da tre anni - prosegue -, la mia famiglia sta bene e sono molto felice qui. Non penso di andarmene, ho rinnovato da poco e spero di fare tanti altri anni qui perché sono davvero felice, così come la mia famiglia".