Allan: "Spero che Sarri rimanga a Napoli. Siamo cresciuti grazie a lui"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Allan, centrocampista del Napoli, ha parlato a Sky Sport commentando varie tematiche di casa azzurra: "Perdere lo scudetto è stato difficile, ma dobbiamo guardare avanti. Siamo consapevoli di aver fatto una grandissima stagione, abbiamo dato tutto per i nostri tifosi e di questo siamo orgogliosi. Cosa non ha funzionato? E' difficile adesso farsi un'idea, magari fra un mese sarà più facile fra un mese sarà pià facile capire. Abbiamo avuto un momento di difficoltà, come tutte le squadre, ma purtroppo abbiamo perso punti che non dovevamo perdere. Ci tenevamo tanto a vincere per la nostra gente. Ma non finisce qua, ho ancora 5 anni di contratto... Cosa servirà per vincere? Prima di tutto dobbiamo pensare a mantenere questa squadra e questo allenatore, stiamo crescendo tanto di anno in anno, è un gruppo spettacolare. Con Sarri abbiamo sempre lavorato bene. Come vedo Sarri in questo momento? Come sempre, pensa solo a chiudere al meglio il campionato, a vincere col Crotone e superare i 90 punti in classifica. Spero possa restare. E' giusto che rimanga, ha fatto molto per noi, molti giocatori sono cresciuti grazie a lui. Giochiamo bene, ci divertiamo, dispiace non aver vinto nulla, ma con lui in panchina ci potremo togliere delle soddisfazioni".