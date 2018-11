Allan sull'esordio col Brasile: "Ho dato tutto, spero di aver convinto Tite"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Un emozionato Allan, ai microfoni di Sport TV, ha commentato il suo esordio assoluto con la maglia del Brasile nella vittoria di questa sera contro l'Uruguay in amichevole: "Senza dubbio è il sogno di un bambino che si realizza. Quando stai per entrare in campo, vedi un film nella tua mente con tutto quello che hai vissuto per arrivare fino a lì. Sono felicissimo. Ho tentato di dare il massimo, di far felice Tite, spero gli sia piaciuta la mia prestazione. Quando indossi la maglia della Nazionale, hai l'obbligo di vincere".