Allarme Coronavirus. Mancato incasso da 20 milioni: biglietti e abbonamenti da rimborsare

20 milioni di euro. Questo, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il mancato incasso per i club di Serie A per questo mese a porte chiuse, considerando anche le coppe europee. La cifra comprende i biglietti ma anche la quota abbonamenti. Siamo soltanto alla prima fase e non è detto che alla fine tutti i tifosi chiedano il rimborso, ma la cifra potrebbe anche lievitare, se l'emergenza non finirà. Il danno economico prodotto dalle porte chiuse verrà mitigato dal risparmio dei costi di servizi: 3 o 4 milioni da detrarre dai 20.

Le società - Al momento, tra i grandi club, il Milan è l’unico che con nettezza ha annunciato che rimborserà la quota-parte degli abbonamenti e anche l’Inter si è detta disponibile a venire incontro ai suoi abbonati, anche se deve ancora comunicare i termini. Non prevedono nulla in tal senso Napoli e Roma, e nemmeno la Juventus che al momento non rimborserebbe né i biglietti né la quota-abbonamenti.