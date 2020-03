Allarme Coronavirus. Parla un dirigente di A: "A emergenza finita il Governo si ricordi di noi"

vedi letture

L'emergenza Coronavirus inciderà molto sui bilanci dei vari club di Serie A che rimborseranno, anche se non tutti, i biglietti e gli abbonamenti già venduti, in attesa di sapere se il campionato proseguirà regolermente. Ai microfoni de La Gazzetta dello Sport un dirigente di club, che ha preferito però rimanere anonimo, ha affermato: "Il calcio non si ferma, anche e soprattutto per la sua funzione sociale, e ha peraltro garantito la continuazione del business delle scommesse e quindi del suo gettito nelle casse dello Stato. In futuro, quando l’emergenza sarà finita e si tratterà di valutare i danni economici del Coronavirus, ci aspettiamo che il Governo si ricordi del contributo dato dal nostro settore".