Allarme Coronavirus, Serie A in pressing su Ceferin: rimandare Europeo e ricalendarizzare

La Serie A è in pressione su Aleksander Ceferin, presidente della UEFA, per far sì che ci siano dei provvedimenti per le competizioni europee. In particolare con l'Europeo itinerante del 2020 che verrebbe rimandato di 15 giorni (oppure in autunno), facendo slittare tutto le gare in programma, considerando lo stop in campionato. Così tutti i club avrebbero tempo per fermarsi e ricalendare i propri impegni fino a giugno. A riportarlo è La Repubblica.