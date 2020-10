Allarme Covid in casa Lazio? Tanti assenti nella rifinitura, anche Immobile e Luis Alberto

Lazio in totale emergenza alla vigilia della sfida contro il Club Brugge. Questa mattina la squadra biancoceleste s'è presentata per l'allenamento della vigilia senza Luis Alberto, Immobile, Pereira, Lucas Leiva, Lazzari, Cataldi, Luiz Felipe, Strakosha, Djavan Anderson e Armini. Scattata subito l'ipotesi di un focolaio, anche se al momento mancano comunicazioni ufficiali da parte del club. Assente anche Escalante, ma quest'ultimo è alle prese con un problema al flessore.

Questa la formazione provata da Simone Inzaghi: Reina; Patric, Hoedt, Acerbi; Marusic, Akpa Akpro, Parolo, Milinkovic, Fares; Correa, Caicedo.

Oltre ai giocatori già citati, out anche per infortunio due assenti di lunga data, ovvero Radu e Lulic.