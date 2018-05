Allegri: "Assurdo paragonare chi vince con chi non ha fatto una finale"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, ha parlato anche dei risultati raggiunti dai bianconeri e dei paragoni nella conferenza di oggi. "La Juventus lotta sempre per raggiungere tutti gli obiettivi. Giochiamo ogni tre giorni, ed è giusto che si vada avanti così. E' stimolante essere dentro tutti gli obiettivi. I miei quattro anni sono stati ognuno diverso dall'altro. Il primo è stato quello della consapevolezza: siamo cresciuti molto in autostima, compresa la finale di Champions e la vittoria della Coppa Italia. Il secondo è stato quello della rimonta incredibile, 25 vittorie su 26, e dell'ottavo di Champions più la Coppa Italia. Il terzo è stato l'anno dello scudetto della costanza. Questo è stato quello più bello, abbiamo duellato con il Napoli, che potrà arrivare a 91 punti. Chi non fa i complimenti a questa Juve non ha rispetto per il lavoro fatto in questi quattro anni. Non si può mettere in discussione una squadra che vince 4 scudetti, 4 Coppe Italia e conquista due finali di Champions, soprattutto paragonando la Juve a una squadra che non ha fatto nemmeno una finale. Quest'anno abbiamo giocato 53 partite e cambiato 51 formazioni. Numeri importanti, ottenuti insieme a risultati giunti anche in momenti di difficoltà. Devo ringraziarli".