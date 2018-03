Allegri cambia, la Juve vince: 4-3-3 o 4-2-3-1, 2 opzioni per il rush finale

© foto di www.imagephotoagency.it

Modulo che vince non si cambia, o quasi. Nella sfida di questo pomeriggio contro l'Atalanta, dopo le polemiche di Champions nell'andata contro il Tottenham, Massimiliano Allegri è tornato a utilizzare il 4-2-3-1, schema che aveva fatto la fortuna dei bianconeri nella passata stagione ma che in questa è stato comunque sostituito dal 4-3-3, grazie anche all'arrivo in estate di Blaise Matuidi. L'attacco pesante ha comunque dato i suoi frutti, specialmente grazie a Gonzalo Higuain che ha sbloccato la sfida dell'Allianz Stadium, mentre per quel che riguarda gli altri, molto bene Douglas Costa, decisivo nel primo tempo, bene Paulo Dybala ma ancora un po' indietro Mario Mandzukic che non è riuscito a incidere fino in fondo.

Forse anche per mettere minuti importanti nelle gambe del croato Allegri ha optato per il ritorno al passato, in vista delle prossime decisive gare tra campionato e Champions League, e chissà che anche nelle settimane che verranno lo stesso tecnico non possa ripresentare proprio il 4-2-3-1.