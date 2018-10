Allegri: "Dybala può giocare. Szczesny in porta, Douglas in panchina"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Qualche indizio di formazione lo ha dato Massimiliano Allegri nell'odierna conferenza stampa, seppur senza dare troppi vantaggi al collega del Genoa Juric. Queste le sue parole in sala stampa: "Dybala può giocare, devo valutare le condizioni dei centrocampisti. Poi sceglierò gli uomini in attacco. L'unico che riposerà certamente è Chiellini. De Sciglio? Se gioca... gioca a sinistra. Oggi facciamo la rifinitura. Kean? Si sta responsabilizzando. Dopo Mandzukic, è lui il centravanti della squadra. Quale portiere col Genoa? Domani gioca Szczesny anche se Perin si fa trovare sempre pronto e ha fatto bene quando ha giocato. Douglas Costa? Più facile vederlo a gara in corso. Non ha ancora minuti nelle gambe, va inserito piano piano. Ha avuto una squalifica e un infortunio, più probabile quindi che domani subentri a gara in corso, perché sta lavorando molto bene".