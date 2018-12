© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Dal suo arrivo alla Juventus, Massimiliano Allegri ha infranto più di un record. Fra i riconoscimenti numerici per il tecnico livornese ce n'è anche uno che riguarda la Champions. Fra i tecnici con almeno 50 panchine in Champions League infatti Allegri si piazza al terzo posto, dietro a Simeone e Capello, per quanto riguarda i clean sheet, ovvero le gare concluse con la porta inviolata. In tal senso il tecnico bianconero ha visto la sua squadra non subire gol nel 46% dei casi, ovvero in 37 occasioni sulle 81 gare giocate. Simeone guida questa particolare classifica col 54% delle gare, seguito da Fabio Capello con il 48%.