Allegri e la formazione: "Dybala o Mandzukic. Indeciso tra 4-2-3-1 e 4-3-3"

Fonte: Inviato a Valencia

Indicazioni di formazione alla vigilia di Valencia-Juventus, direttamente da Massimiliano Allegri, che in conferenza stampa ha spiegato i suoi dubbi: “Dybala sta bene, domenica ha fatto anche una buona partita e sta crescendo. Stiamo cambiando anche i ritmi, sia fisici che tecnici. Domani lasciar fuori qualcuno mi rimane difficile, ho molti dubbi e non so quale sarà la formazione. Credo che i due che domani giocheranno sicuramente sono Chiellini e Bonucci, poi ho Cuadrado, Cancelo e Alex Sandro di cui due su tre possono fare i terzini. A metà campo devo decidere se giocare a due o a tre, davanti deciderò se giocare con Mandzukic o Dybala".

Bernardeschi può partire titolare?

"Dipende. Se gioca Cuadrado terzino e Cancelo a sinistra può giocare davanti. Se gioca Cancelo a destra davanti può giocare uno fra Cuadrado, Bernardeschi e Douglas Costa".