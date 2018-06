Allegri: "Golovin? Mi dicono sia bravo. Milinkovic? Bel giocatore"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Alla Rai ha parlato Massimiliano Allegri, tecnico della Juventus, dove però non si è sbilanciato sui nomi di mercato. "Milinkovic Savic e Cancelo sono due bei giocatori ma non ne parlo perché non sono nostri. Golovin? Mi dicono che sia bravo ma non lo so".