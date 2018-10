Allegri nasconde la Juve: quante possibilità, senza Mandzukic

Fonte: Inviato a Manchester

Scherza, nicchia e glissa: scegliete il verbo che volete, sta di fatto che Massimiliano Allegri, in conferenza stampa, non dà una grande mano a chi cerca di indovinare come giocherà la Juventus domani sera all’Old Trafford.

DIFESA A QUATTRO -

Tra mille dubbi, è l’unica certezza, o quasi: "Sicuramente giocheremo a quattro, non è che perché ci manca qualche giocatore ci dobbiamo snaturare”, Allegri dixit. Difesa a quattro, ma non con Barzagli terzino: lo stesso tecnico ha escluso che il difensore toscano possa giocare in questo ruolo contro un avversario rapido contro Martial. L’alternativa? De Sciglio titolare con zero minuti in stagione sarebbe un rischio troppo grosso. Dunque difesa a quattro sarà e sarà anche quella tipo: Cancelo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro.

REBUS CENTROCAMPO -

Più dell’assenza di Mandzukic in attacco, pesano quelle di Khedira ed Emre Can a centrocampo. Dove Allegri ha tre convocati (Bentancur, Pjanic e Matuidi) e giocherà almeno con tre giocatori: “Non possiamo concedere superiorità numerica al Manchester United”. Che andrà in campo col 4-3-3. Lo stesso modulo, magari mascherato, che la Juventus dovrebbe scegliere: certi Pjanic e Matuidi, potrebbe andare Cuadrado (“Ha fatto bene da mezzala, ma poi dovremmo giocare a tre dietro e ci andremmo a incontrare”) sulla destra e Bernardeschi (o Douglas Costa) sulla sinistra. Un 4-4-2 in cui uno degli esterni all’occorrenza arretri e si accentri, l’altro arretri e avanzi. Anche qui, giochiamo all’alternativa: Bentancur, Pjanic, Matuidi, con Bernardeschi più avanti. Almeno in teoria.

CR7-DYBALA? -

Su Berna, capitolo a parte: "Ma perché, gioca sicuro?”. Ha risposto così Allegri a chi dava per certa la presenza del talento carrarino, che però dovrebbe essere comunque in campo dal primo minuto. Come Paulo Dybala: un’investitura indiretta è arrivata quando lo ha messo a confronto con Pogba, chiedendo ai suoi giovani di diventare grandi con gare del genere. La Joya tornerà in campo dal primo minuto? È l’ultimo interrogativo di una Juventus indecifrabile. Che si ricorda di quanto sia basilare la presenza Mandzukic: basta che manchi il croato, per creare mille strade. Per fortuna che c’è Cristiano Ronaldo.

LA PROBABILE DELLA JUVE - Szczesny; Cancelo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Cuadrado, Pjanic, Matuidi, Bernardeschi; Dybala, Cristiano Ronaldo.