Allegri, leader Maximo del progetto Juve. Anche senza Champions

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

IL TREND - E' l'allenatore più completo della Serie A. Magari la sua Juventus non brilla per gioco espresso, ma intanto i risultati sono sotto gli occhi di tutti. Ha dimostrato grandi capacità di gestione della rosa e riesce a far arrivare i suoi giocatori al massimo della condizione in Primavera, quando i top club europei - ancora in corsa su tutti i fronti - sono chiamati a disputare le sfide più complesse e attese. Dopo il boom al Milan, l'avventura alla Juventus che non s'è ancora conclusa l'ha consacrato come uno dei migliori manager d'Europa.

LA SITUAZIONE ATTUALE - Ha rinnovato lo scorso giugno con la Juventus fino al 2020. Contratto da sette milioni di euro netti a stagione per il tecnico livornese, per distacco il più pagato della Serie A.

Anche recentemente, Agnelli e Marotta hanno rinnovato piena fiducia nei suoi confronti e forte di un accordo valido per altri due anni non cambieranno idea. Solo Allegri, che ha confessato di aver pensato all'addio dopo il ko di Cardiff, può cambiare le carte in tavola. Ma ad oggi è questa ipotesi più remota rispetto a 12 mesi fa.

Contratto fino al 2020

Stipendo 7 milioni di euro netti a stagione

Permanenza: 80%