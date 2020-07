Allegri: "Milan, non cresci se stravolgi la rosa ogni anno. Manca ancora tanto per tornare al top"

Mister Massimiliano Allegri, intervistato da Marca, ha risposto anche a una domanda sul Milan e sui fasti del passato, ancora ben lontani dall'attualità dei rossoneri.

Quando rivedremo il Milan in lotta per il titolo?

"Sfortunatamente, credo che manchi ancora tanto per quel momento. Il Milan ha bisogno di un progetto importante e di continuità. Stravolgere la rosa in ogni stagione non ti permette di crescere".