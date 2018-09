Allegri: "Nessuno sgabello per Douglas Costa. Valuterò se farlo giocare"

Fonte: Inviato a Valencia

Quattro giornate di squalifica per Douglas Costa, ma nessuno sgabello per il brasiliano in Champions League contro il Valencia. Ne ha parlato in conferenza stampa l’allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri: “Nessuno sgabello, no. Domenica è successa una cosa che ha sorpreso tutti, anche lui che è un ragazzo tranquillo. Ha chiesto scusa, pagherà con le quattro giornate di squalifica e avrà la possibilità di dimostrare che si è trattato di un caso isolato. Domani valuterò se farlo giocare o portarlo in panchina, ma solo per motivi tecnici. Dispiace, perché non è stato un bell'esempio per tutti i bambini e per chi l'ha visto. Il primo a essere distrutto è stato lui".

Come l'ha visto?

"Ieri ha fatto un buon allenamento e anche stamani. Ha avuto un attimo di black.out che non dovrebbe capitare. Pagherà con quattro giornate, la società non farà ricorso. Diventa un mese e mezzo di sosta: noi abbiamo subito un danno a livello di squadra, lui ha subito uno shock perché è una cosa fuori dal suo comportamento che ha sempre mostrato sul campo. Di solito se gli passa accanto una mosca si scansa".