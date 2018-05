Allegri: "Ora riposo, poi penseremo alla prossima stagione"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Massimiliano Allegri, tecnico della Juventus, ha parlato ai microfoni di Sky durante la partita di addio al calcio di Andrea Pirlo. Si comincia con uno sguardo alla prossima stagione, dove i bianconeri saranno chiamati a dare continuità all'impressionante ciclo di vittorie in Italia: "Ci saranno cose da fare; adesso è appena finita la stagione ed è tempo di riposare, poi ci ritroveremo con la società a cominceremo a lavorare per l'anno prossimo. Stasera è tutto bellissimo, ci sono tanti campioni in campo che sanno ancora giocare a calcio. Stanno regalando una bella serata a Pirlo, che ha fatto lo stesso con tutti noi. Andrea è stato un giocatore che ha reso tutto semplice come solo i campioni sanno fare. Ce ne sono sempre meno che sanno gestire il ritmo delle partite e regalare giocate. Ho avuto la fortuna di allenarlo al Milan e alla Juve".