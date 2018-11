Allegri: "Questa Juve cresce anno dopo anno. Il merito è della società"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Dopo tre giorni di riposo, la Juventus è tornata ad allenarsi quest'oggi alla Continassa. Alla ripresa degli allenamenti era presente l'allenatore Massimo Allegri, che ai microfoni della tv ufficiale bianconera è tornato sulla vittoria della panchina d'Oro e non solo:" È un riconoscimento che fa sempre piacere perché è frutto del lavoro di tutti coloro che sono quotidianamente impegnati alla Continassa – sottolinea il tecnico ai microfoni di Juventus TV - È dato a me simbolicamente, ma è un premio di tutti ed è gratificante che siano i colleghi ad assegnarlo", ha detto Allegri che prosegue. "In questi anni abbiamo cambiato diversi giocatori e questa è una linea societaria molto importante – continua Allegri - perché dà nuove motivazioni. La qualità è cresciuta sempre anno dopo anno e questo è fondamentale per rimanere a grandi livelli in Italia e in Europa. È un merito della società, che sta lavorando bene e sta programmando un futuro importante".

Sui prossimi impegni della Juve, questo il pensiero di Allegri: "La squadra sta bene, siamo in testa al campionato, ma ora ci saranno nove partite prima della sosta, sette di campionato e due di Champions, contro squadre difficile da affrontare. Dovremo prepararci al meglio, con la serenità con cui abbiamo giocato finora. È una stagione importante e dobbiamo creare i presupposti per arrivare a marzo nelle migliori condizioni per centrare tutti gli obiettivi".