Allegri: "Real-Juve dello scorso anno insegna: CR7 sempre in partita"

© foto di Federico Gaetano

L'allenatore della Juventus Massimiliano Allegri ha analizzato così i a Rai Due i temi principali della vittoria di stasera contro il Frosinone: "Cristiano Ronaldo ha segnato perché, comunque vada, lui è sempre dentro la partita. Altrimenti l'anno scorso saremmo andati ai supplementari (Real Madrid-Juve in Champions, ndr). Dybala? Ha lavorato molto per la squadra, è cresciuto fisicamente e questa è la cosa più importante. Bernardeschi? Non è più una scoperta. Deve ancora migliorare come tutti, ma direi che sta molto bene".