Allegri, ringraziamenti social per la Panchina d'Oro: "Merito di tutti"

Giampiero Ventura e il Chievo Verona, prove di addio. Parti al lavoro per la risoluzione del contratto, in queste ore sì sta cercando l’accordo economico. Una volta firmato l’addio con Ventura, il Chievo sarà libero di affidarsi ad un altro allenatore. E avanza Di Carlo...

La Stampa su Higuain: "Affoga in una disfatta che ha il suo nome"

Conte: "In Inghilterra gare senza insulti. Allenatore deve essere sarto"

Corriere su Higuain: "Spinge via tutti: vuole cadere da solo"

Allegri: "Estero? Migliorati tatticamente, ma non ancora al nostro livello"

Rischio prova tv per Kolarov: bestemmie durante Roma-Samp

L'azzurro Tonali ancora in testa

Juventus, Mandzukic esulta: "Che bella sensazione tornare in campo"

Giorgetti: "Riforma agenti e semiprofessionismo in Legge di Bilancio"

Inter, controlli al naso per Borja Valero: rischio frattura

Napoli, tra tensione e nubifragi: ecco perché Ancelotti non ha parlato

Under 21, Di Biagio: "Con Inghilterra e Germania sfide sempre stimolanti'

Giunti: "Chievo, Ventura non ha funzionato. Situazione complicata"

Inter, niente Ghana per Asamoah

Nessun arbitro per i dilettanti Lazio: comunicato AIA dopo l'aggressione

Juventus, le quote Snai su l'en plein di vittorie

Juve, Spinazzola in campo e in gol con la Primavera: "Sono felicissimo"

Un post condiviso da Massimiliano Allegri (@mrallegriofficial) in data: Nov 12, 2018 at 7:01 PST

Vincitore quest'oggi della Panchina d'Oro, il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri ha voluto fare alcuni ringraziamenti speciali attraverso il suo profilo ufficiale di Instagram : "Essere l'allenatore con più Panchine d'Oro non è un obiettivo individuale, ma il riconoscimento da parte dei colleghi a un lavoro di gruppo che comprende club, staff e giocatori. Un sincero ringraziamento a tutti! ", ha scritto Allegri.

