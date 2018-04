Allegri si nasconde: Crotone decisivo a parole, ma il focus è sul Napoli

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Higuain: se sta bene gioca. Buffon: sta bene, ma gioca Szczesny. Nessuna urgenza di recuperare Pjanic, turno di riposo per Chiellini. A parole, Massimiliano Allegri ha definito la partita col Crotone decisiva, persino più decisiva di quella che il 22 aprile vedrà i bianconeri affrontare il Napoli. Nei fatti, non si può neanche parlare di pre-tattica: la vera gara clou sarà quella coi partenopei. Il tecnico livornese, però, ha la necessità di tenere carichi squadra e ambiente, col più classico dei "guardiamo avanti partita per partita". Anche mascherato da complimento al Crotone. E allora via al turnover, di cui peraltro l'allenatore bianconero è stato sin qui maestro: Juve ampiamente rimaneggiata, non per mancanza di rispetto al Crotone, ma perché la parola finale sul discorso scudetto, inevitabilmente, passa dalla sfida dello Stadium contro il Napoli. E scommettiamo che Higuain non starà proprio benissimo?