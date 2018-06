Allegri: "Spalletti fa l'attore ma la sua Inter lotterà per il titolo"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nel corso dell'intervista a Sky Sport 24, Massimiliano Allegri, tecnico della Juventus, ha parlato anche della lotta Scudetto per l'anno che verrà. "Adesso, dopo i festeggiamenti, ricarichiamo le batterie. C'è tempo per farlo, ci saranno squadre agguerrite per batterci in Italia. Ci mancherà Sarri ma in Italia abbiamo ritrovato un vincente come Ancelotti. Poi l'Inter, con Spalletti che si nasconde e fa l'attore... E' talmente bravo e lotterà per il titolo. Ci sarà la Roma, poi il Milan e dipenderà dal mercato che farà e la Lazio che è sempre fastidiosa.