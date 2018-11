Allegri spazza via i dubbi: matrimonio con la Juve destinato a proseguire

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

In casa Juventus si inizia a guardare anche al futuro, seppur in termini piuttosto superficiali. Il tecnico Massimiliano Allegri, scrive Tuttosport, sembra aver spazzato via l'idea di lasciare la Juventus a fine stagione, ipotesi che stava valutando nei mesi scorsi. Allegri infatti si stava sempre più convincendo che il suo ciclo stesse arrivando alla conclusione, ma l'arrivo di Ronaldo e il crescente entusiasmo lo hanno contagiato. E oggi, seppure la stagione sia solo all'inizio, il matrimonio coi bianconeri sembra destinato a proseguire.