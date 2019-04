Allegri spegne le voci su Ronaldo: "E' il futuro della Juventus"

Juve, Allegri: "Benatia da inizio dicembre non ha più voluto giocare"

"Benatia aveva chiesto di andar via e dai primi di dicembre non è voluto più scendere in campo". Parola di Massimiliano Allegri. Nella conferenza stampa di oggi, il tecnico della Juventus è tornato, mentre affrontava le tante assenze di questa stagione, anche sull'addio di Medhi Benatia....