Allegri su Oliver: "Perché nessuno ha parlato del recupero errato?"

Nel corso della conferenza stampa tenuta alla vigilia della sfida contro la Sampdoria, l'allenatore della Juventus Massimiliano Allegri ha così commentato il comportamento dell'arbitro Oliver che ha diretto la sfida contro il Real Madrid: "Nei 90 minuti è stato molto bravo, poi ha beccato l'imprevisto ed è andato un po' in confusione", ha detto Allegri che prosegue. "Piuttosto, perché nessuno s'è soffermato sulla segnalazione del recupero? Nessuno ha sottolineato che ha valutato male il tempo di recupero, c'era stata una sola sostituzione e davvero non si spiegano quei tre minuti di recupero".

