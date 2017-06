Allegri sulla finale di Cardiff: "Volevo fare due cambi all'ìntervallo"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Intervistato dai microfoni di Sky Sport durante la trasmissione Mister Condò, il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, è tornato a parlare della sconfitta nella finale di Cardiff: "Se potessi tornare indietro? Alla fine del primo tempo avrei fatto due o tre cambi, ma era impossibile farli perché quando si gioca una finale ci si prospetta i supplementari e in quel momento lì avevo Pjanic con un ginocchio in disordine, avevo Mandzukic con una caviglia che si stava gonfiando e quindi li ho rimandati in campo sperando che la partita si mettesse in un certo modo e che 20 minuti riuscissimo a reggere. Già gli ultimi 5 minuti del primo tempo loro avevano preso il sopravvento. I primi 40 minuti loro erano stati fermi, avevano paura di prendere gol e nel secondo tempo, quando hanno visto che noi eravamo più in difficoltà, ci sono saltati addosso".