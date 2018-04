Altro che distratta: è una Roma da Champions

© foto di www.imagephotoagency.it

Passeggiata di mezza estate, del tutto imprevista. Qui a Ferrara Juventus e Inter sudarono sette camicie senza nemmeno l’alibi del caldo soffocante per portar via un misero punticino. E il Napoli vinse, sbuffando, all’ultimo respiro, scrive La Gazzetta dello Sport. La Roma invece ribadisce il suo stato di grazia stendendo la Spal – che veniva da otto risultati utili – col minimo sforzo, segnando tre reti con un turn over mica male, permettendosi di fare a meno di Dzeko per una gara intera e godendosi anche due prime volte: il debutto assoluto dell’argentino Silva e, soprattutto, l’esordio al gol in campionato del talento tanto atteso e pagato a peso d’oro: Patrik Schick. Ma sì, la Roma è chic per davvero e fa un passo avanti per la Champions sistemandosi da sola, per il momento, al terzo posto.