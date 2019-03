Ambrosetti: "San Siro? Emozioni uniche. Sarri, futuro già segnato"

Gabriele Ambrosetti, ex calciatore del Chelsea e vice allenatore dello Swansea, ha parlato a MC Sport durante il 'Live Show

Sulle polemiche sul possibile abbattimento di San Siro:

"Parlo da varesino, che ha avuto la fortuna di giocare in A. E vi confesso che ogni volta che andavo a San Siro era un'emozione diversa rispetto a quando calcavo altri campi".

Sarri rimarrà al Chelsea?

"Da italiano mi auguro che possa continuare. Vivo qua e ho un contatto diretto con i tifosi, ma sentendo anche alcune dichiarazioni dei giocatori credo che abbia un futuro già segnato. Ho la sensazione che lo spogliatoio, o almeno una parte, voglia cambiare. Ogni giorno si inventano qualcosa nei suoi confronti e non è giusto. Il suo lavoro è indiscutibile, sappiamo tutti che ha bisogno di tempo. La panchina del Chelsea è rischiosa".

Lo United di Solskjaer ora è terzo in classifica...

"È un club importante nel mondo, ha fatto un lavoro impressionante. Gli hanno rinnovato il contratto per tre anni, segno che stanno progettando il futuro. Solskjaer ha riportato alcuni giocatori su livelli top e questo dimostra quando conta l'aspetto mentale e il lavoro di un tecnico sulla testa dei suoi calciatori".

Sulla Championship inglese:

"Campionato importante, molto lontano dalla Serie B italiana. Stanno lottando per la promozione club storici, come il Leeds e il Norwich. Per la prima volta non c'è un club retrocesso l'anno prima dalla Premier in cima alla classifica".