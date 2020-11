Ambrosini: "Ibrahimovic è più decisivo di Insigne: la sua presenza cambia il Milan"

Durante “Il Sogno Nel Cuore” su Radio Crc è intervenuto Massimo Ambrosini, ex centrocampista del Milan e della Nazionale, attualmente opinionista Sky. “Domenica tra Napoli e Milan sarà una gran bella partita – ha detto Ambrosini a Radio Crc – mi aspettavo gli azzurri nella parte alta della classifica. I rossoneri rappresentano una bella sorpresa. Non vedo l’ora di vedere come andrà a finire al San Paolo, anche se il risultato non sarà decisivo. E’ ancora troppo presto”. Grande attesa per Insigne e Ibrahimovic. “In Nazionale ho rivisto Insigne ad alti livelli – ha dichiarato Ambrosini a Radio Crc – Lorenzo ha fornito prestazioni di livello, dimostrando anche di aver trovato un’eccellente condizione fisica. Nel Milan, però, Ibrahimovic è più decisivo di quanto Insigne lo sia nel Napoli. Ibra è un fuoriclasse di livello assoluto. La sua presenza cambia le sorti del Milan”.