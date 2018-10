Amici mai, Mourinho su CR7: "Non serve che parli di lui"

Fonte: Inviato a Manchester

© foto di Alvaro Hernandez

Manchester United contro Juventus sarà anche José Mourinho contro Cristiano Ronaldo. I due principali assistiti di Jorge Mendes, che fra di loro non si sono mai amati e non hanno fatto granché per nasconderlo. Sul connazionale, lo Special One chiosa così in conferenza stampa: "È a un livello in cui non ha bisogno che parli di lui, è uno dei migliori giocatori al mondo e nessuno può dire altrimenti”.

Poi, però, anche Mou spende elogi per il campione di Madeira: "Quando dite cosa ha la Juve a parte Ronaldo sembra che intendiate poco, e non è così. Poi a parte Ronaldo ha Bonucci. A parte Bonucci ha Cancelo. A parte Cancelo ha Emre Can. Ha un giocatore (il riferimento è di nuovo a CR7, ndr) che la differenza”.