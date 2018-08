Analisi tattica: Inter, reparti lunghi e poco incisivi. Problema attacco

Approfondimento realizzato grazie a Wyscout, leader nel settore dello scouting e dell'analisi delle partite e dei calciatori

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Dodici soli passaggi per Mauro Icardi di cui la metà con Matteo Politano. Fuori dal gioco, la punta argentina è pure quella di un iceberg che è andato alla deriva contro il Sassuolo. Al netto degli errori sotto porta, è il gioco dell'Inter che non ha funzionato col Sassuolo. In mezzo al campo ci ha provato Marcelo Brozovic, fulcro delle azioni di Spalletti ma le tante palle perse hanno spesso messo in difficoltà i nerazzurri. Un possesso palla che è andato sì in netto crescendo, dal 48% dei primi 15 minuti al 72% finale. Però sono crollati i recuperi di palla, anche perché la squadra si è allungata: dalle maglie strette, ai 51 metri d'inizio gara di media, ai 60 del finale. Lautaro Martinez, inoltre, è stato completamente avulso dal gioco e non ha mai creato azioni pericolose, soprattutto in un primo tempo dove l'Inter ha giocato poco e male.

Formazione iniziale: 4-2-3-1: Handanovic; D'Ambrosio, De Vrij, Miranda, Dalbert; Vecino, Brozovic; Politano, Martinez, Asamoah; Icardi.

Possesso palla: 64%

Minuti di possesso palla: 46:37

Numero di possessi: 100

Tiri/Tiri in porta: 13/3

Zone di attacco e indice di pericolosità

- Fascia sinistra: 6%

- Centrale: 64%

- Fascia destra: 30%

Prestazioni dei singoli

Passaggi totali: Marcelo Brozovic 105

Passaggi accurati: Kwadwo Asamoah 92% (tra i migliori 5 della squadra)

Dribbling totali: Matteo Politano 6

Dribbling riusciti: Matteo Politano 100% (tra i migliori 5 della squadra)

Palle perse: Marcelo Brozovic 20

Passaggi in avanti: Joao Miranda e Marcelo Brozovic 32

Passaggi in avanti accurati: Joao Miranda 88% (tra i migliori 5 della squadra)

Palle recuperate: Kwadwo Asamoah 16