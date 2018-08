Analisi tattica: Torino, Berenguer cambia i granata. Belotti no

Approfondimento realizzato grazie a Wyscout, leader nel settore dello scouting e dell'analisi delle partite e dei calciatori

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

La presenza di Alex Berenguer nel 3-5-2 di Walter Mazzarri è stata certamente determinante per lo sviluppo della partita del Torino. Una squadra che ha giocato lunga, con una distanza tra i due reparti media di 50 metri ma con una forte spinta a sinistra. Berenguer, seconda punta ed esterno d'attacco, di fatto ha agito sulla linea dei due mediani. Molto ravvicinata invece la posizione di Iago Falque e di Belotti: lo spagnolo è il giocatore che ha saltato di più l'uomo in partita ma non fioccano le giocate individuali, per adesso, in questo Torino. La formazione di Mazzarri, però, è andata in crescendo nel finale nonostante il ko patito proprio nel finale. Più duelli vinti, maggior possesso palla, Berenguer è stato anche il giocatore a piazzare più cross: il problema è stato un Belotti sin troppo statico rispetto ai suoi abituali standard e poco presente in area di rigore.

Formazione iniziale: 3-5-2: Sirigu; Izzo, N'Koulou, Moretti; De Silvestri, Baselli, Rincon, Meitè, Berenguer; Iago Falque, Belotti.

Possesso palla: 44%

Minuti di possesso palla: 34:50

Numero di possessi: 96

Tiri/Tiri in porta: 10/4

Zone di attacco e indice di pericolosità

- Fascia sinistra: 23%

- Centrale: 75%

- Fascia destra: 2%

Prestazioni dei singoli

Passaggi totali: Alex Berenguer 42

Passaggi accurati: Emiliano Moretti 93% (tra i migliori 5 della squadra)

Dribbling totali: Andrea Belotti 7

Dribbling riusciti: Iago Falque 100% (tra i migliori 5 della squadra)

Palle perse: Iago Falque 16

Passaggi in avanti: Armando Izzo 18

Passaggi in avanti accurati: Emiliano Moretti 88% (tra i migliori 5 della squadra)

Palle recuperate: Emiliano Moretti 12