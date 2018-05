Ancelotti al Napoli, il legale: "Convinto dalla chiarezza di De Laurentiis"

© foto di Imago/Image Sport

Carlo Ancelotti al Napoli? Sembrava impossibile, è diventato realtà. Ne ha parlato a calcionapoli24.it il suo legale Vincenzo Ziccardi: "Cosa l'ha convinto? Secondo me è stata la chiarezza degli intenti del presidente e la sua volontà di vincere, visto che Ancelotti è un vincente. Inoltre il Napoli ha una squadra molto forte. C'è la convizione di far bene. Ha inciso tutto sulla scelta di Ancelotti. Ha inciso la città, il tifo, la voglia di rimettersi in gioco, la sua voglia di tornare in Italia e affrontare la Serie A. Tutto un complesso di fattori che lo hanno spinto ad accettare".

Contratto?

"Su questo non rispondo, è stata fatta una dichiarazione: il contratto è di tre anni e a questo mi limito".