Ancelotti, Barella e il consiglio per gli acquisti. A De Laurentiis

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"E' uno da Napoli". Firmato Carlo Ancelotti. Che incorona Nicolò Barella ma manda pure un messaggio ad Aurelio De Laurentiis. Una frase cristallina, breve ma intensa. Il tecnico azzurro, nel corso della conferenza stampa odierna, ha espresso un suo consiglio per gli acquisti. Perché ha l'esperienza per non gettare parole al vento e se ha voluto elogiare il centrocampista del Cagliari, se ha insistito sul paragone con la sua carriera, dicendo che "è pure più forte di me", non può essere casuale. Gli è stato chiesto se Barella fosse o meno un obiettivo azzurro e la risposta non lascia dubbi. "E' da grande squadra. E' uno da Napoli". E' pure un messaggio, repetita iuvant, ad Aurelio De Laurentiis che nell'ultima estate ha dato l'impressione sì di essere abile e generoso nel trattenere i campioni ma non altrettanto nell'acquistarli. Nessun colpo 'alla Ancelotti' e 'per Ancelotti'. Barella può essere il primo. Il messaggio è stato inviato.