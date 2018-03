Ancelotti: "In nazionale non alleni ma selezioni, Roma rischia di più"

© foto di Imago/Image Sport

In una chiacchierata trasmessa dalla "Domenica Sportiva" su Rai Due, Carlo Ancelotti ha parlato della Champions League e non solo: "Per me rischia più la Roma per una questione di esperienza. La Juve ha raggiunto due finali, ha una certa abitudine a questo tipo di gare. Se mi chiedessero di allenare la nazionale? Ci penserò (ride ndr). In nazionale non alleni ma selezioni. E' quello che mi frena".