Nella lunga intervista concessa al Corriere della Sera, il tecnico del napoli Carlo Ancelotti parla anche di alcuni colleghi: "Che rapporto ho con Spalletti? È un amico, mi è venuto a trovare a Madrid quando era fermo. Io ho un rapporto di stima un po’ con tutti i colleghi. E poi ora tanti miei giocatori allenano: Gattuso, Inzaghi, Nesta, Oddo. L'Inter? Non so, danno l’impressione di essere una squadra e una società in crescita, ogni anno inseriscono giocatori importanti. Quale allenatore andrei a studiare oggi? Uno che conosco poco, direi Klopp o Pochettino, perché Allegri, Simeone, Spalletti, Guardiola so già come lavorano. È sempre interessante vedere come un allenatore si comporta, ma copiare è impossibile. Eppure c’è chi non fa vedere gli allenamenti".