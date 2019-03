Ancelotti Jr: "CR7 persona straordinaria, insieme grandi emozioni"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Davide Ancelotti, viceallenatore del Napoli, prima del big match con la Juventus ha parlato a Sky Sport: "Il rapporto con CR7 è nato nei due anni insieme a Madrid, abbiamo vinto titoli e vissuto emozioni bellissime. Lavorando in serenità il rapporto s'è creato naturalmente. Ci sono tanti bei ricordi con lui. La notte a Marrakech, prima di un Mondiale per Club, è indimenticabile, si aprì con noi. E' una persona straordinaria, la gente non può rendersene conto ma è così. Per questa partita dobbiamo guardare a noi stessi. Siamo arrivati ad un momento della stagione in cui c'è anche un'altra competizione, stasera confrontarsi con una delle migliori squadre d'Europa ci aiuterà a capire a che punto siamo. Abbiamo fatto una buona crescita, questo è un bel test".