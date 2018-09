© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Fiorentina, il tecnico del Napoli Carlo Ancelotti ha parlato anche del confronto con Sarri: "Quanto tempo occorre per dimenticare l'identità di Sarri e avere le sue idee? Le mie idee non sono in contrapposizione, non voglio che si dimentichi quanto fatto, soprattutto a livello difensivo. E' un bene prezioso. Ma piano piano costruiremo il gioco più in verticale e su questo lavoriamo".