L'allenatore del Napoli Carlo Ancelotti ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni del 'TGR Campania': "Napoli è una bellissima città - ha detto - e il fatto di non prendersi troppo sul serio dei napoletani è simile al mio atteggiamento. Sono in una bella società e ho una squadra giovane, con qualità e competitiva. Mi piace dare responsabilità, non solo ai giocatori, ma anche delegare allo staff".

Sulla gara contro il Frosinone: "Siamo stati scottati recentemente da una sfida sulla carta semplice come quella col Chievo. C'è uno scontro diretto e una eventuale nostra vittoria sarebbe comunque utile".

Sulle condizioni fisiche di Meret: "Meret sta bene, credo possa giocare".

Sulla corsa Scudetto: "La Juventus ha una solidità societaria molto forte, un fatturato molto alto e giocatori top, ma sono convinto che si possa competere. In questo momento dobbiamo restare attaccati il più possibile e sperare in eventuali e non scontati cali della Juventus".