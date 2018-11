© foto di Insidefoto/Image Sport

Carlo Ancelotti, tecnico del Napoli, ha parlato del classico dubbio in attacco tra Milik e Mertens. Anche in vista del Genoa. "Sarà la notte di Milik? Spero sia la notte del Napoli. Sarà una gara intensa e fisica e ci sarà bisogno di fisicità per prevalere. Considererò questo aspetto. Mertens? Ha avuto un problema alla spalla ma ha recuperato, sta bene. E' importante che tutti abbiano il desiderio di giocare tutte le partite. Qualche cambio ci sarà, ma 6 sono troppi".