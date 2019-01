Ancelotti: "Napoli perfetta per me. Nascosi la trattativa perché c'era Sarri"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Carlo Ancelotti, allenatore del Napoli, ha parlato al Corriere dello Sport anche della trattativa per il suo arrivo al Napoli. E non solo. Di seguito un altro stralcio della sua intervista.

Sulla trattativa per l'arrivo a Napoli nascosta. "Il motivo è uno solo: De Laurentiis era in piena trattativa con Sarri, non avevo alcuna intenzione di finirci in mezzo. Mi era stata chiesta la disponibilità nel caso in cui non avessero trovato l'accordo, l'avevo data. In quel periodo si erano fatti avanti ufficialmente solo la Nazionale e il Napoli. In Premier non c'era spazio e io volevo tornare ad allenare tutti i giorni. Napoli la soluzione perfetta. I contatti per me li ha tenuti un avvocato di Parma, Ziccardi. De Laurentiis l'ho incontrato per la prima volta il giorno che mi hai beccato nell'hotel di Roma quando stavo andando a firmare".

Sulla gestione del gruppo diversa dal passato: "La spiegazione è semplice: qui ho un gruppo di giocatori più livellato, e poi non cambio per il gusto di cambiare ma per far sentire tutti parte del progetto. Alla lunga paga. Al Real allenavo giocatori come Ronaldo, Benzema, Bale, Sergio Ramos, Alonso, Di Maria, troppa differenza tra loro e le seconde linee potenziali. Certo, avevo anche il giovane Morata. Che è un ottimo attaccante. So che torna all'Atletico".