Ancelotti: "Orgoglioso di questo Napoli, guardiamo avanti con fiducia"

"Mi sento orgoglioso di questa squadra piena di talento e volontà. Ora guardiamo avanti verso nuove sfide con fiducia e ottimismo". L'allenatore del Napoli Carlo Ancelotti ha affidato a Twitter il suo pensiero all'indomani della sconfitta di Anfield che è costata l'eliminazione dalla Champions League agli azzurri.

I’m proud of this team. These players are talented and committed. We look forward to new challenges with confidence and optimism. #ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/7LF7ByfrOI

— Carlo Ancelotti (@MrAncelotti) 12 dicembre 2018